Ribery sogno Monza per l'estate. Ma Galliani ci aveva provato già per gennaio: i dettagli

Franck Ribery sogno per il Monza in caso di promozione in Serie A. L'indiscrezione lanciata oggi da France Football parla di un Adriano Galliani molto interessato al campione francese in scadenza con la Fiorentina.

Non solo. Perché Galliani in realtà ci aveva già provato per questa finestra di calciomercato mandando in avanscoperta un intermediario. La Fiorentina però non ha mai preso in considerazione un addio anticipato di Ribery, e a quel punto il Monza ha virato su Marco D'Alessandro.