Rientro, Europei e rinnovo: i tre mesi di fuoco di Nicolò Zaniolo

vedi letture

“Manca sempre meno per tornare a gioire con questa magica maglia”, sono le parole usate ieri da Nicolò Zaniolo in un post Instagram per descrivere il countdown al rientro in campo. Chi è vicino a lui giura che il recupero procede per il meglio e l’obiettivo resta quello di tornare ad aprile. La data per l’ultima visita, quella per l’ok definitivo, con il professor Fink a marzo, però, non è ancora stata fissata. Da un paio di settimane ormai ha ripreso a lavorare con il pallone e in cuor suo Zaniolo spererebbe già di poter tornare convocabile per Pasqua quando la Roma sarebbe impegnata con il Sassuolo a Reggio Emilia. Il doppio infortunio nel giro di un anno, però, impone cautela e anche Fonseca recentemente si era espresso sulla questione. “Non importa quando, ma conta che torni al meglio” aveva detto il portoghese che comunque farebbe i salti di gioia nel averlo a disposizione per il rush finale del campionato nella speranza chela Roma sia in cosa su più fronti. Da Trigoria comunque il mantra che ripetono da mesi è “non affrettare i tempi”, ma Nicolò ha voglia di tornare dare una mano alla squadra e guadagnarsi l’Europeo perché contestualmente nel suo ruolo sta crescendo non poco Pessina dell’Atalanta. Dopo gli impegni con la Nazionale poi sarà la volta di sedersi al tavolo con Tiago Pinto e studiare il futuro. Zaniolo da tempo non va che ripetendo di quanto Roma gli abbia cambiato la vita e della gratitudine che ha per il club per l’affetto mostrato nel momento più difficile della sua carriera. Anche per questo a Trigoria non si aspettano sorprese in sede di trattative. L’obiettivo è blindarlo e ripartire da lui e da altri giovani come Pellegrini, Villar, Ibanez, Mancini e Kumbulla per costruire la Roma del futuro e risvegliare quello che Ryan Friedkin ha definito un gigante addormentato.