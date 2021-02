Rigore prima dato e poi tolto al Cagliari, Marelli: "Decisione giustissima, bravo l'arbitro"

"Rigore prima fischiato e poi tolto al Cagliari? In diretta mi sembrava un calcio di rigore evidente, poi rivedendolo invece è stata giustissima l'on fiel review e la decisione cambiata". A dirlo, ai microfoni di 'Radio 24', l'ex arbitro Luca Marelli che s'è complimentato con l'arbitro Piccinini per il calcio di rigore prima assegnato e poi tolto allo scadere al Cagliari nella gara persa 1-0 contro l'Atalanta alla Sardegna Arena.

Sullo stesso episodio questo pomeriggio s'è espresso anche Eusebio Di Francesco, dando anche lui ragione all'arbitro: "In tanti mi hanno detto che non c’era, mi interessa in maniera relativa. Non siamo fortunati sotto questo punto di vista. Devo essere sincero? Non è rigore".