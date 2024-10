Rijkaard fa visita al Milan: il video dell'incontro coi giocatori e del colloquio con Fonseca

Sorrisi e un po' di emozione a Milanello nella giornata di oggi, alla ripresa degli allenamenti dopo la sconfitta contro il Napoli di ieri sera. Il gruppo rossonero è stato infatti salutato da un grande ex come Frank Rijkaard.

L'olandese è arrivato al centro sportivo in concomitanza con la seduta di allenamento e, come mostrato dalle immagini del club, ha salutato con affetto tutti i giocatori della rosa di Paulo Fonseca. Da Leao a Theo fino a Pulisic, prima di intrattenersi per un breve colloquio con l'allenatore portoghese. Queste le immagini pubblicate dal Milan sui propri social.