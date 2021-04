Rinnovo Donnarumma, Cerruti su MilanNews: "Prenda le distanze da Raiola"

Attacco durissimo del giornalista Alberto Cerruti, prima firma della 'Gazzetta dello Sport', nel suo editoriale scritto per 'MilanNews.it'.

Cerruti s'è soffermato sulla trattativa tra il Milan e Gianluigi Donnarumma per il rinnovo del contratto e s'è espresso così: "Peccato - si legge in un passaggio - che Gigio continui a uscire bene in campo, senza uscire per niente fuori dal campo. Si può capire la sua amicizia con Mino Raiola e la conseguente dipendenza professionale, ma se davvero vuole rimanere al Milan deve dimostrarlo anche con le parole. Non pretendiamo che interrompa il suo rapporto con Raiola, come fece l’ex napoletano Hamsik, ma siccome un milione o anche due in più o in meno non cambierebbero né la sua vita, né quella di Raiola, potrebbe essere lui a mettere la parola ”fine” a questa stucchevole telenovela che fa giustamente arrabbiare i tifosi, a maggior motivo in questo periodo drammatico in cui c’è gente che ha perso il lavoro e chi l’ha ancora fatica ad arrivare alla fine del mese. Pensate come sarebbe bello se Gigio dicesse: 'Ho detto a Mino che non era il caso di esagerare, per cui firmo alle condizioni che mi propone il Milan e poi tra due o cinque anni si vedrà'", si legge.