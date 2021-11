Rinnovo Insigne, Giuntoli non si sbilancia: "Lorenzo pensa al campo, nessuna novità"

Incalzato sul rinnovo di Insigne nel pre-gara di Napoli-Hellas Verona, il direttore sportivo dei campani Cristiano Giuntoli ha preferito nicchiare su quello che è l'argomento più caldo in casa azzurra in questo momento: "I rapporti con l'agente sono ottimi, Lorenzo sta pensando al campo: non ci sono novità", le sue parole a DAZN.

