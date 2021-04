"Risultato positivo ma non è ancora finita". Rivedi Pogba dopo Man United-Roma 6-2

Un gol e tante giocate importanti per Paul Pogba, centrocampista del Manchester United, nella sfida di ieri sera contro la Roma nella semifinale di andata di Europa League. Guai però a rilassarsi in vista del ritorno, come affermato dal giocatore nel post gara: "Risultato positivo ma non è ancora finita". Rivedi il video con le parole del francese.