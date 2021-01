Ritmi alti e tante occasioni tra Genoa e Cagliari: 1-0 al 45' per i padroni di casa, in gol Destro

Sfida salvezza sì, ma quanto spettacolo. Ritmi elevatissimi nel primo tempo tra Genoa e Cagliari, coi padroni di casa in vantaggio grazie alla rete siglata da Mattia Destro. La squadra di mister Di Francesco ha comunque reagito: Perin tra i migliori in campo, il portiere del Grifone ha compiuto due interventi decisivi che mantengono il punteggio sull'1-0. Nel secondo tempo i sardi dovranno trovare la reazione decisiva per poter ribaltare l'inerzia della sfida.

DESTRO LETALE - I rossoblù di Ballardini iniziano con il piede premuto sull’acceleratore e al 10’ sbloccano il match col solito Mattia Destro: Shomurodov lavora un bel pallone in area di rigore, Strootman allarga per il numero 23 che da dentro l’area piccola supera Cragno. Pronti-via, ospiti ancora una volta in svantaggio. La squadra di Di Francesco però risponde colpo su colpo, dando vita a una partita spettacolare e con tante occasioni da gol.

Il CAGLIARI RISPONDE - Al 28’ Joao Pedro si aggiusta un buon pallone in area di rigore, ma Perin respinge. Dopo qualche minuto Ceppitelli colpisce di testa, ma non trova lo specchio per questione di centimetri. A dieci dal termine Nainggolan si coordina e calcia dal limite, il belga sfiora la rete. L'occasione più grande capita sui piedi di Simeone, ma ancora una volta Perin salva tutto. Il Genoa prova a raddoppiare a pochi minuti dal termine del primo tempo: Zappacosta prima spara alto, poi Shomurodov da due passi alza troppo il pallone. Si va negli spogliatoi sull'1-0.

Segui la diretta testuale di Genoa-Cagliari su TuttoMercatoWeb.com!