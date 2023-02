Ritorno al Boca per Paredes? Dall'Argentina: senza riscatto Juve resterà comunque in Europa

vedi letture

Il futuro di Leandro Paredes, salvo sorprese, sarà lontano dalla Juventus a partire da giugno, col club bianconero che difficilmente riscatterà il suo cartellino dal PSG. Nelle scorse ore era circolata l'ipotesi di un possibile ritorno al Boca Juniors, ma secondo TycSports questa eventualità non è al momento presente nella testa del centrocampista. Nonostante il contratto ancora in essere col PSG difficilmente resterà a Parigi, ma l'obiettivo è comunque quello di continuare a giocare in Europa e non dare seguito alla voglia di tornare a casa.