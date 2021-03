Rivedi Mancini sulle dimissioni di Prandelli: "Profondo rispetto per la sua scelta"

Intervenuto oggi in conferenza stampa, il ct Roberto Mancini ha risposto brevemente alla domanda sulla scelta del collega e predecessore Cesare Prandelli di dimettersi dalla panchina della Fiorentina: “Rispetto la sua scelta ma non posso entrare dentro perché non so veramente nulla. È una brava persona”, ha detto Mancini. Rivedi il suo intervento al riguardo.