Roma, 4 giocatori in scadenza di contratto. Massara: "Dialogo aperto con le parti"
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Frederic Massara, direttore sportivo della Roma, è intervenuto ai microfoni di Sky a pochi minuti dalla sfida contro l'Atalanta. Affrontato anche il tema dei rinnovi: a che punto è la situazione con Celik, Dybala, Pellegrini ed El Shaarawy? Ecco la risposta del dirigente:
"C'è un dialogo aperto con tutti e 4 i giocatori e i loro agenti. Valuteremo se ci saranno le condizioni e volontà reciproche per proseguire insieme".
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