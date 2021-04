Roma, a fine anno Dzeko tratterà la risoluzione del contratto: missione difficile per Pinto

Prove d'addio tra la Roma ed Edin Dzeko. Il club, alla fine della stagione, si siederà a un tavolo con l'attaccante serbo per discutere del suo addio in anticipo rispetto all'ultimo anno di contratto ancora in essere. Non sarà facile perché studiare una buonuscita per un giocatore che guadagna 7,5 milioni è più che complesso. Per sostituirlo, al momento Belotti sembra essere una pista più percorribile rispetto a quella che porta a Dusan Vlahovic. A riportarlo è il Corriere dello Sport.