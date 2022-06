Roma, Abraham resterà. Poi nel 2023 il Chelsea potrà riacquistarlo per 80 milioni di euro

La Roma non ha alcuna intenzione di privarsi di Tammy Abraham per la stagione 2022/23. Il centravanti inglese, bomber principe della squadra di Mourinho nella stagione appena conclusa, resterà nella Capitale, nonostante diversi sondaggio dalla Premier. Più che questa estate, la Roma rischia di perdere il suo centravanti nel 2023, quando il Chelsea - stando agli accordi stipulati un anno fa - potrà riportarlo a Londra per una cifra già definita: 80 milioni di euro.