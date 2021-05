Roma, ag. Zalewski: "Esordio e gol ripagano tutti i sacrifici. Futuro? Ne parleremo con la società"

vedi letture

L'avv. Giovanni Ferro, di GP Soccer and Management, che cura gli interessi dell'attaccante italo-polacco 2002 Nicola Zalewski, commenta ai microfoni di VoceGialloRossa.it l'esordio in Prima Squadra con gol del giovane: "Desidero fare i complimenti a Nicola per la lucidità e la freddezza nell'esordire in Prima Squadra in una partita così importante. Ritengo opportuno ringraziare la Roma, il tecnico Paulo Fonseca e Morgan De Sanctis che hanno sempre creduto nelle potenzialità di Nicola. Ho sentito il papà (Krzysztof, ndr), che era al settimo cielo. Sono sicuro che questo esordio e questo gol ripaghino tutti i sacrifici fatti in questi anni".

Dopo quest'esordio con gol, quale sarà il futuro di Zalewski?

"Intanto godiamoci questo straordinario momento. Sul futuro di Nicola ci confronteremo con la società per trovare il miglior percorso possibile per la sua crescita".

A fine partita, come avrà notato, c'è stato un abbraccio tra il capitano Lorenzo Pellegrini e Nicola Zalewski entrambi vostri assistiti.

"Mi è piaciuto tantissimo l'abbraccio a fine partita tra Lorenzo e Nicola perché testimonia il senso di appartenenza che c'è tra i nostri assistiti".

Per concludere, in panchina c'era anche un altro calciatore della vostra scuderia: l'attaccante 2002 Riccardo Ciervo.

"Che dire? Conosciamo le sue qualità e ci aspettiamo a breve anche il suo esordio in Prima Squadra".