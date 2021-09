Roma al lavoro per i rinnovi dei giovani centrocampisti Darboe e Bove

La Roma lavora ai rinnovi di due giovani centrocampisti che possono rappresentare il futuro giallorosso: da una parte Ebrima Darboe, classe 2001, dall'altra Edoardo Bove, di un anno più giovane. Per entrambi presto saranno discussi i prolungamenti dei rispettivi contratti, ambedue in scadenza nel 2024. Lo riporta il Corriere di Roma che sottolinea come il club non voglia ripetere l'errore fatto con Pellegrini, che ha iniziato l'attuale campionato senza rinnovo.