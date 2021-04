Roma alla conquista di Manchester: Fonseca prepara il “Vallo di Paulo” con Smalling e Mkhitaryan

Come per Giulio Cesare, anche per Fonseca la conquista della Gran Bretagna può rappresentare uno degli ultimi tasselli per il ‘controllo dell’Europa’. I libri di storia raccontano come dopo aver dominato gran parte del continente, l’impero romano nel 54 d.c. abbia deciso di muovere la prima offensiva verso la Britannia, ora sono chiamati a farlo anche i giallorossi che domani affronteranno il Manchester United nella prima delle due semifinali dell’Europa League in uno stadio, l’Old Trafford, che senza tifosi fa un po’ meno paura. Certo i precedenti in terra inglese non fanno sorridere: la Roma ha vinto solo una volta su 17, subendo 10 sconfitte, di cui tre proprio con il Manchester. Fonseca, però, prepara il ‘Vallo di Paulo’ (l’imperatore Adriano ci perdonerà). Se 2000 anni fa era un’imponente fortificazione in pietra fatta per segnare il confine tra la provincia romana occupata della Britannia e la Caledonia, giovedì sera il “Vallo di Paulo”sarà rappresentato dall’asse Smalling-Mkihtaryan. Due che Manchester, United in particolare, la conoscono bene. Soprattutto Chris che per 323 volte ha vestito la maglia dei Red Devils vincendo 8 titoli di cui proprio un’Europa League nel 2017 con Mkhitaryan. Poi è arrivato Solskjaer e il rapporto tra Smalling e il Manchester si è interrotto. “Io volevo veramente giocare, ma non sono mai andato nemmeno in panchina. ‘Ok, sei la terza scelta ma avrai la possibilità di giocare’, è tutto quello che volevo sentirmi dire. Volevo restare” ha raccontato lo scorso novembre ai media inglesi parlando del primo trasferimento in prestito alla Roma. La Capitale, poi, è entrata nel cuore di Chris e per questo l’estate dopo fino all’ultimo minuto del mercato ha spinto per tornare. Le aspettative certo erano ben altre rispetto ai numeri visti fin qui: 18 presenze, solo il 40% da titolare, l’ultima proprio domenica a Cagliari dopo quasi due mesi di stop. Fonseca ora spera che il rodaggio in campionato basti per averlo al top domani. La voglia di rivalsa nei confronti di Solskjaer è tanta e dargli una mano ci sarà anche Mkhitaryan. Anche lui nel 2021, complice una lesione al polpaccio, ha viaggiato con il freno a mano tirato. Ora, però, alla Roma servono i suoi due generali per alzare il “Vallo di Paulo” e passare in Britannia.