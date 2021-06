Roma, anche Borja Mayoral allontana Dzeko. Lo spagnolo verso il rinnovo del prestito

Il futuro di Dzeko alla Roma è sempre più in bilico. In primis, per l'arrivo sempre più vicino di Belotti. , e in seconda battuta perché da Trigoria - sottolinea Il Messaggero - si sta lavorando al rinnovo del prestito di Borja Mayoral, rimandando eventualmente al prossimo anno il riscatto dell'attaccante spagnolo.