Roma, anche i giallorossi iscritti al rush finale

Il minimo indispensabile, ma comunque sufficiente per restare in corsa e prepararsi alla partita più importante della stagione. La Roma batte il Bologna nonostante la testa potesse essere lecitamente già al ritorno di Europa League contro l’Ajax, e resta in scia delle altre contendenti alle prime posizioni della graduatoria con un successo di capitale importanza anche in proiezione futura. Il progetto di Fonseca prosegue lanciando tra i titolari anche il neo acquisto invernale Bryan Reynolds, e mostra doti di cinismo che non erano quasi mai state palesate in stagione. Decide Mayoral e iscrive anche la Roma al rush finale dell’unica vera lotta che si può definire come ancora accesa in un finale di campionato giá deciso per larga parte per quasi tutte le posizioni in palio.