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Roma, ancora a parte Koné, Wesley e Dybala. Nulla di grave per Rensch
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La Roma di Gian Piero Gasperini è tornata ad allenarsi questo pomeriggio a Trigoria in vista della trasferta di Bologna in programma sabato 25 aprile alle 18.00. Koné, Wesley e Dybala hanno svolto ancora una seduta di allenamento a parte.
Nulla di grave invece per Devyne Rensch, uscito anzitempo nel corso della sfida con l'Atalanta: solo una contrattura muscolare per il terzino olandese.
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