Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Roma-Atalanta 1-1, le pagelle: Hermoso sembra una punta, Carnesecchi reattivo

Roma-Atalanta 1-1, le pagelle: Hermoso sembra una punta, Carnesecchi reattivoTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Gaetano Mocciaro
Oggi alle 22:48Serie A
Gaetano Mocciaro

ROMA (pagelle a cura di Gaetano Mocciaro)

Svilar 6.5 - Provvidenziale nel primo tempo su Ederson, poteva essere lo 0-2 che avrebbe chiuso anticipatamente la partita.

Mancini 6.5 - Torna dopo il problema agli adduttori che gli ha fatto saltare la sfida col Pisa. Si fa valere dietro e spesso dà una mano in avanti alla ricerca del pareggio. Dal 60' Ghilardi 6 - Impatta bene con la partita facendo valere fisico e senso della posizione.

Ndicka 6 - Si fa sorprendere in occasione del gol di Krstovic non chiudendo in tempo sul montenegrino. Compensa con una prova solida nel resto della partita, facendosi apprezzare per una grande chiusura su Zalewski,

Hermoso 7 - Concorso di colpa con El Shaarawy in occasione del gol atalantino, ma si riscatta alla grande con un gol da centravanti di qualità. Ci riprova nel secondo tempo con un bello stacco di testa in due occasioni, venendo fermato dalla traversa. Attaccante mancato.

Celik 6 - Dai suoi piedi nasce l'azione del pareggio, per il resto sfonda spesso pur venendo ben contenuto.

Cristante 5.5 - Non troppo preciso in appoggio, non riesce a chiudere in tempo in occasione del gol atalantino.

El Aynaoui 5.5 - Qualche pallone perso di troppo e un po' molle in fase d'interdizione. Si salva parzialmente per un paio di spunti interessanti ma quando c'è da provare a cambiare l'inerzia della partita, Gasperini lo cambia. Dal 60' Pisilli 6 - Usa anche le cattive, rimediando un cartellino giallo.

Rensch 6.5 - Dà continuità alle ultime buone uscite, rivelandosi efficace anche stasera con una grande sponda per il pari di Hermoso. Un problema ai flessori lo mette fuori combattimento. Dal 78' Tsimikas sv.

Soulé 6.5 - Cerca sempre la verticalizzazione per Malen, riuscendoci in più di un'occasione. Riesce sempre a tirar fuori il jolly e toglierlo dal campo ha tolto alla Roma imprevedibilità. Dal 71' Vaz sv.

El Shaarawy 6 - La leggerezza in occasione del gol atalantino è grossa e costa il gol avversario. Si riprende col passare dei minuti, ispirando una grande palla gol di Malen e lottando su ogni pallone. Dal 60' Venturino 6 - Ha voglia e coraggio, provando anche la conclusione in più di un'occasione.

Malen 6 - Anche in una serata che non possiamo definire di grazia, riesce a costruirsi grandi occasioni da gol. Carnesecchi gli dice di no in due occasioni in modo prodigioso.

Allenatore Gian Piero Gasperini 6 - Settimana pesantissima per lui, la squadra però risponde bene sul campo e solo la sfortuna e Carnesecchi negano ai giallorossi la vittoria, che ai punti sarebbe stata anche meritata.

ATALANTA (pagelle a cura di Marco Pieracci)

Carnesecchi 7 - Puntuale quando viene chiamato in causa, al netto di un brivido finale respinge sempre nella maniera corretta. Reattivo nell’uscita sui piedi di Malen, incolpevole sul gol preso.

Scalvini 6.5 - Rapido nelle letture, capisce in anticipo dove andrà a cadere il pallone. Pulizia estrema negli interventi. Titolare in pectore del nuovo corso azzurro. Dal 46' Kossounou 6 - Non fa perdere solidità al reparto, si concede pure qualche sortita per accompagnare l'azione.

Djimsiti 6 - Malen pensa sempre in verticale perché così sa essere letale, ne limita per quanto possibile l'attacco della profondità. Non riesce ad accorciare in tempo sul pari giallorosso.

Kolasinac 6 - La posizione ibrida di Soulè tra le linee gli crea non poche difficoltà, costringendolo a delle lunghe rincorse per arginarlo: cerca di scortarlo, senza farsi tradire dall’impulsività. Dal 46' Ahanor 6 - Maturità inversamente proporzionale all'età, la calma esibita è da veterano.

Bellanova 5.5 - Ritrova la maglia da titolare dopo diverso tempo, il passo però non è ancora quello dei giorni migliori: richiamato in panchina a inizio ripresa. Dal 53' Bernasconi 6 - Più spavaldo e pimpante di chi lo precede, punta l'uomo per creare superiorità numerica sulla corsia.

De Roon 6.5 - Pressione incessante, intercetta un pallone dietro l’altro: così nasce la prima rete, azzanna la palla contesa da Hermoso ma non quella offerta da Rensch allo spagnolo.

Ederson 6.5 - Dominante in tutti i duelli ingaggiati in mediana, impone il suo strapotere fisico al malcapitato El Aynaoui per presentarsi a tu per tu con Svilar ma si fa ipnotizzare. Dall'80' Pasalic sv

Zappacosta 6 - Fascia destra o sinistra, il rendimento resta lo stesso. La sua presenza dal primo minuto è una costante, il lavoro da sbrigare piuttosto dispendioso: controlla Celik, spinge tanto: chiude stremato.

De Ketelaere 5.5 - Prestazione da vorrei ma non posso, le idee interessanti ci sarebbero pure ma restano soltanto abbozzate sulla carta, gli manca lo spunto finale per metterle in pratica. Dal 46' Zalewski 6 - Alza il ritmo di una tacca, prova a regalare un dispiacere agli ex tifosi con il tiro da fuori.

Raspadori 6 - Partita di sacrificio e notevole dedizione alla causa, commovente per come si spende nei raddoppi: più che il trequartista fa il terzino. Davanti non lascia il segno.

Krstovic 7 - Preferito ancora a Scamacca, ripaga la fiducia col decimo centro: colpisce alla prima occasione utile, tagliando il traguardo della doppia cifra. Velenoso come il morso di un cobra.

Allenatore Raffaele Palladino 6 - Primo tempo quasi perfetto, rovinato in extremis da una distrazione: il pareggio è sostanzialmente giusto. La priorità è chiara, gestisce le forze con un occhio di riguardo per la Coppa Italia.

Articoli correlati
Gasperini: "Io o Ranieri? Tirato in mezzo a questa storia. Il mio futuro si vedrà... Gasperini: "Io o Ranieri? Tirato in mezzo a questa storia. Il mio futuro si vedrà a fine stagione"
Roma, Gasperini: "Siamo dentro la corsa Champions" Roma, Gasperini: "Siamo dentro la corsa Champions"
Roma, la zona Champions si allontana. Gasp più forte di Ranieri. Juve prove di fuga.... Roma, la zona Champions si allontana. Gasp più forte di Ranieri. Juve prove di fuga. Vlahovic non basta, Spalletti chiede un altro bomber. Italiano piace a Napoli e Milan. Kean ha la valigia pronta
Altre notizie Serie A
Roma, Ndicka: "Si sentono tante cose in giro, ma dentro lo spogliatoio siamo contenti"... Roma, Ndicka: "Si sentono tante cose in giro, ma dentro lo spogliatoio siamo contenti"
Atalanta, Raspadori: "Il mancato arrivo alla Roma? Sono contento della mia scelta"... Live TMWAtalanta, Raspadori: "Il mancato arrivo alla Roma? Sono contento della mia scelta"
Ndicka: "Polemica Gasperini-Ranieri? Non guardiamo queste cose, pensiamo al campo"... Ndicka: "Polemica Gasperini-Ranieri? Non guardiamo queste cose, pensiamo al campo"
Roma, Gasperini: "Siamo dentro la corsa Champions" Live TMWRoma, Gasperini: "Siamo dentro la corsa Champions"
Gasperini: "Io o Ranieri? Tirato in mezzo a questa storia. Il mio futuro si vedrà... Gasperini: "Io o Ranieri? Tirato in mezzo a questa storia. Il mio futuro si vedrà a fine stagione"
Atalanta, Palladino: "Ce la giocheremo fino all'ultimo per l'Europa" Live TMWAtalanta, Palladino: "Ce la giocheremo fino all'ultimo per l'Europa"
Roma, Gasperini: "Fischi giustificati, nostro pubblico non merita il teatrino dell'ultima... Roma, Gasperini: "Fischi giustificati, nostro pubblico non merita il teatrino dell'ultima settimana"
Atalanta, Palladino: "Ottima prestazione. De Ketelaere fuori perché non stava bene"... Atalanta, Palladino: "Ottima prestazione. De Ketelaere fuori perché non stava bene"
Editoriale di Luca Calamai Immagine box laterale di Luca Calamai Roma, la zona Champions si allontana. Gasp più forte di Ranieri. Juve prove di fuga. Vlahovic non basta, Spalletti chiede un altro bomber. Italiano piace a Napoli e Milan. Kean ha la valigia pronta
Ora in radio
Repliche 13:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Roma, Gasperini: "Fischi giustificati, nostro pubblico non merita il teatrino dell'ultima settimana"
Immagine top news n.1 Volata Champions, 3 poltrone per 6 contendenti. Juve-Bologna può segnare il solco
Immagine top news n.2 Occasione Juventus. Nella giornata in cui tutte steccano, Spalletti può andare in fuga Champions
Immagine top news n.3 Tra Roma e Atalanta vince... la Juve. 1-1 all'Olimpico che frena la corsa di entrambe
Immagine top news n.4 Conte fiume in piena: "Magari non ho letto bene il malessere dopo Parma"
Immagine top news n.5 Napoli-Lazio 0-2, le pagelle: Beukema-Buongiorno pasticciano, Gila giganteggia
Immagine top news n.6 L'Inter se ne va. Gli incastri che possono dare lo scudetto a Chivu già la prossima giornata
Immagine top news n.7 Tonfo senza reazione di un Napoli irriconoscibile: al Maradona passa la Lazio (0-2)
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano È già iniziato il futuro della Fiorentina. I primi passi di una rivoluzione Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Vanoli e il futuro: se la Fiorentina ci punterà sia convinta della scelta. Il punto di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.2 Non è Nico Paz ma la storia ricorda Endrick: Mastantuono occasione per la Serie A
Immagine news podcast n.3 Bastoni al Barça? L'Inter può prendere sia Muharemovic che Solet. Il punto di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.4 L'Inter ha ufficialmente imparato la lezione: lo dimostra la scelta su Chivu
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Braglia: “Milan involuto in questa stagione. Sarri? Non vedo possibile un ritorno a Napoli”
Immagine news Serie A n.2 Orlando: “Gasperini-Ranieri, evidenti contrasti personali. Sarri? Lo vedrei bene a Firenze”
Immagine news Serie A n.3 Bastoni, cosa deve fare l'Inter col difensore? Il commento degli ospiti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Roma, Gasperini: "Siamo dentro la corsa Champions"
Immagine news Serie A n.2 Gasperini: "Io o Ranieri? Tirato in mezzo a questa storia. Il mio futuro si vedrà a fine stagione"
Immagine news Serie A n.3 Atalanta, Palladino: "Ce la giocheremo fino all'ultimo per l'Europa"
Immagine news Serie A n.4 Roma, Gasperini: "Fischi giustificati, nostro pubblico non merita il teatrino dell'ultima settimana"
Immagine news Serie A n.5 Atalanta, Palladino: "Ottima prestazione. De Ketelaere fuori perché non stava bene"
Immagine news Serie A n.6 Il problema della Roma è soprattutto la difesa: nelle ultime 7 presi quasi gli stessi gol delle prime 26
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Empoli, Caserta: "Dipende tutto da noi, non dobbiamo fare calcoli"
Immagine news Serie B n.2 Mantova, Mancuso dopo il ko con l'Avellino: "Abbiamo fatto la partita, non meritavamo di perdere"
Immagine news Serie B n.3 Palermo, Augello: "Playoff? Con questo pubblico sarebbe davvero bellissimo"
Immagine news Serie B n.4 Da Samp-Monza a Empoli-Virtus Entella, i convocati per la 35ª giornata di Serie B
Immagine news Serie B n.5 Juve Stabia-Catanzaro 1-1, le pagelle: Mosti segna solo gol bellissimi, Di Francesco si sblocca
Immagine news Serie B n.6 Avellino, Ballardini: "Contento della vittoria, non della prestazione. Salvezza? Non ancora"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Serie C, vittorie per Arezzo e Ascoli: per la promozione tutto rimandando all'ultima giornata
Immagine news Serie C n.2 Pierozzi si racconta: "Voglio restare al Benevento e riprendermi la Serie B"
Immagine news Serie C n.3 Gallo pensa al futuro: "La priorità si chiama Vicenza. Chi vorrebbe mai andare via?"
Immagine news Serie C n.4 Trapani, Antonini attacca Vrenna del Crotone: "Eccone un altro che non rispetta le scadenze"
Immagine news Serie C n.5 Latina, Condò chiama la piazza: “Partita fondamentale, abbiamo bisogno dei tifosi”
Immagine news Serie C n.6 Audace Cerignola, Di Toro: "Non escludo un addio. Devo valutare con attenzione"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Napoli-Lazio
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Roma-Atalanta, la Dea detta legge negli ultimi scontri
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Aston Villa-Bologna, i rossoblù credono nella rimonta
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Italia Femminile, Giuliani: "Ci mancano i tre punti. A giugno ci attendono due finali"
Immagine news Calcio femminile n.2 Italia Femminile, Soncin: "In campo c'eravamo solo noi. Rammaricato per lo 0-0"
Immagine news Calcio femminile n.3 Italia Femminile, Danimarca-Italia finisce a reti inviolate. Azzurre a -3 dalla vetta
Immagine news Calcio femminile n.4 Danimarca-Italia, le formazioni ufficiali: c'è Cantore con Girelli. Dragoni in mezzo al campo
Immagine news Calcio femminile n.5 L'Italia in Danimarca per dare continuità e tenere aperta la corsa al Mondiale 2027
Immagine news Calcio femminile n.6 Italia Femminile, Salvai: “Dovremo vivere la pressione in modo positivo”
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Stefano Desideri: "Roma un sogno, quante difficoltà all'Inter. Udine isola felice" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 L’Inter si prepara alla festa, le altre devono correre. Che campionato è stato?