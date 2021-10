Roma, Berardi nuovo CEO. I Friedkin: "Crediamo in lui. Sviluppare business per vincere"

Dopo la nomina di Pietro Berardi come nuovo CEO della Roma, è arrivato il commento di Dan e Ryan Friedkin sul sito ufficiale del club giallorosso: "Siamo entusiasti di dare il benvenuto a Pietro Berardi nella famiglia giallorossa. Come Società siamo orgogliosi del nostro processo di selezione e potenziamento del management e crediamo che Pietro abbia tutte le caratteristiche necessarie per mettere in pratica i piani ambiziosi che abbiamo messo in atto per il Club. Siamo fiduciosi che, con la sua visione globale, il suo dinamismo e le sue doti di leadership, porterà avanti il percorso di costruzione di una forte cultura della responsabilità all’interno della Società, criterio per noi fondamentale in ogni organizzazione di successo. Questo è un Club che richiede gli standard più elevati e ora abbiamo un compito di fronte a noi: accelerare la crescita del brand e del business in tutti gli aspetti, al fine di supportare al meglio ogni necessità legata al campo di gioco".