Roma, Bove: "Passaggio del turno meritatissimo. Continuiamo così, in vista del derby"

Il giovane centrocampista della Roma, Edoardo Bove, ha commentato così ai canali ufficiali del club giallorosso la vittoria di ieri sera contro il Ludogorets: "Il passaggio del turno è meritatissimo. All'andata da loro eravamo inciampati, però ci siamo ripresi benissimo al ritorno".

La Roma dimostra di mettere qualcosa in più in campo.

"Sì, in Europa bisogna stare sempre attenti, perché si rischia di fare brutte figure. Oggi però siamo sul pezzo, da grandissima squadra. Continuiamo così, in vista del derby".

Questo è un gruppo molto unito.

"Sì, siamo un gruppo unito. Pensiamo sempre partita dopo partita, col Ludogorets era fondamentale vincere. Ora pensiamo alla prossima partita, poi penseremo alle ultime due".