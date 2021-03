Roma, caccia al nuovo direttore operativo: tre candidati per la sostituzione di Calvo

Casting in casa Roma per valutare quale possa essere il profilo ideale per sostituire Francesco Calvo, ormai ex Chief Operating Officer della Roma. Secondo quanto riportato da Il Tempo la proprietà americana vorrebbe un dirigente italiano: si fanno i nomi di Ricci (Juventus), Mammì (ex dirigente Sky e Mediapro) e di Christoph Winterling, ora direttore Marketing e Commerciale al Bologna e con un passato proprio nella Roma dal 2012 al 2014.