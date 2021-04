Roma, Calafiori: "Una gioia immensa, ci crediamo. United? Difficile ma non ci arrenderemo"

vedi letture

L'esterno Riccardo Calafiori ha parlato ai microfoni di Roma TV dopo il pari contro l'Ajax che è valsa la qualificazione per le semifinali di Europa League: "E' un'emozione incredibile, una gioia immensa. Ci crediamo, sappiamo che è difficile ma quando ti trovi ad alti livelli le partite sono tutte più difficili. Ce la metteremo tutta".

Come stai?

"Fisicamente sto bene. Il problema è sempre il solito: la cicatrice del flessore ma non c'è nessuna lesione".

Ora c'è il Manchester United. La Roma ha tutte le carte in regola per superare anche loro?

"Se siamo arrivati in semifinale vuol dire che ce la possiamo giocare ormai con tutte le squadre. Sarà molto difficile ma non ci arrenderemo mai".

Ora vi godete questa serata.

"Ce la godiamo ma si pensa subito al campionato. Ci sono tante partite e bisogna essere concentrati".