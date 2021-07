Roma, Calvo: "Mourinho cura i dettagli in maniera straordinaria, ci permette di alzare l'asticella"

Francesco Calvo, direttore operativo della Roma, è intervenuto a Dazn a margine del sorteggio del calendario della Serie A 2021/22: "A Roma dal giorno dell'annuncio di Mourinho c'è grandissimo entusiasmo, in città e all'interno della società. L'arrivo di Mourinho permetterà alla Roma come società e come gruppo di persone di alzare l'asticella. Si dice che il diavolo sta nei dettagli e Mourinho su questo, nei dettagli che sta dedicando è fuori dall'ordinario quindi c'è entusiasmo e ottimismo".