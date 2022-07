Roma, Celik saluta il Lille: "Sempre nel mio cuore, sarò sempre un vostro tifoso"

Zeki Celik, da qualche ora nuovo rinforzo per la Roma, ha salutato il suo vecchio club, il Lille, con una lettera pubblicata su Instagram: "Nel luglio 2018 ho giocato la mia prima partita con il Lille e ho salutato tutti voi fornendo il mio primo assist contro il Rennes. Quando ti concentri sui tuoi obiettivi, a volte non ti rendi conto come vola il tempo. Durante tutti gli anni in cui ho indossato questa maglia, ecco come passava il tempo per me. Ogni giorno che è trascorso ho avuto il piacere di conoscere e apprezzare questo club, questa città, questa cultura; la mia fiducia è diventata sempre più forte quando abbiamo vinto il campionato in uno dei più prestigiosi campionati del mondo. Oggi, dopo quattro stagioni, vi saluto con orgoglio. Sono lieto di dire che siamo sempre stati uniti per ottenere risultati migliori come squadra e questa mentalità ci ha portato due preziosi trofei, oltre a raggiungere gli ottavi di finale in Champions. Non ho dubbi che questa enorme convinzione e unità continuerà fornendo i giusti risultati in futuro a questo club. Sarete sempre nel mio cuore e io sarò sempre un vostro vero tifoso. Grazie di tutto".