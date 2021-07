Roma, ci siamo per Rui Patricio: con il Wolverhampton balla un milione di euro

Ormai siamo in dirittura d'arrivo. Sarà con ogni probabilità Rui Patricio il prossimo portiere della Roma. L'estremo difensore portoghese era la prima scelta sul taccuino di Tiago Pinto per rinforzare la rosa a disposizione di José Mourinho. Come riporta l'edizione odierna del Corriere dello Sport, ballerebbe un milione fra la richiesta del Wolverhampton, 11 milioni più tre di bonus, e l'offerta del club della Capitale, 10+3.