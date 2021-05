Roma, con Sarri torna di moda Milik: nuovo tentativo in estate. Azmoun l'alternativa

Arkadiusz Milik con la Roma aveva anche fatto le visite mediche, al termine della scorsa estate, ma poi l'affare è saltato perché il calciatore non ha trovato un accordo sulle pendenze col Napoli. E adesso il suo nome è tornato di moda dalle parti di Trigoria, pronta ad accogliere Maurizio Sarri a fine stagione. A scriverlo è La Gazzetta dello Sport.

L'assist, l'alternativa, il preferito. I due hanno avuto un forte legame in azzurro e l'eventuale approdo dell'allenatore di Figline Valdarno in giallorosso riaprirebbe la pista che porta al polacco. L'alternativa in attacco resta Azmoun dello Zenit San Pietroburgo, ma con Sarri stavolta Milik potrebbe arrivare per davvero, stavolta dall'Olympique Marsiglia. Un tentativo sarà fatto.