Roma, contatti costanti per Zakaria

Un obiettivo ricorrente che ora la Roma vuole cercare di perseguire con maggiore convinzione rispetto a quanto fatto in estate. Il profilo di Denis Zakaria ha convinto tutti ed in particolare maniera Jose Mourinho di essere l’uomo giusto per rafforzare la mediana giallorossa a gennaio. La situazione contrattuale favorevole con una scadenza imminente facilita una trattativa che potrebbe avere il suo sprint attraverso i tagli perpetrati nell’ultimo periodo e quelli che Tiago Pinto spera di portare a termine in vista della sessione invernale. Intanto i dialoghi con il Borussia Moenchengladbach hanno preso il largo e la volontà collettiva è proprio quella di arrivare a destinazione. Con un nuovo acquisto per la Roma, e con una contropartita economica per i tedeschi che altrimenti potrebbero perdere a zero euro il loro gioiello.