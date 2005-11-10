Roma, i convocati di Gasperini per il ritiro: c'è anche Kumbulla, attesa per Celik e altri 4

Il tecnico dei giallorossi ha diramato la sua prima lista dei convocati per il ritiro pre-campionato, al via quest'oggi a Trigoria.

Mister Gian Piero Gasperini ha diramato la lista dei giocatori per il raduno di Trigoria, iniziato quest'oggi. Ecco i giallorossi a disposizione del tecnico:

I convocati di Gasperini

Portieri: De Marzi, Gollini, Svilar, Vasquez.

Difensori: Angelino, Ghilardi, Hermoso, Mancini, Rensch, Wesley, Ziolkowski.

Centrocampisti: Cristante, Pisilli.

Attaccanti: Dovbyk, Dybala, Soulé, Vaz.

Saranno aggregati alla prima squadra alcuni giocatori che sono in attesa di possibili operazioni di mercato: Cherubini, Kumbulla, Mannini, Reale e Pagano.

Oggi primo allenamento

È in programma questo pomeriggio alle ore 18 il primo allenamento della Roma. La squadra di mister Gasperini pernotterà a Trigoria. Domani è in programma un doppio allenamento, con prima seduta alle 8.00 e seconda alle 18.00. Anche domani sera la squadra pernotterà al centro sportivo.

Chi manca

Nella lista dei convocati giallorossi mancano Çelik, che deve ovviamente prima rinnovare il contratto, e il cui rientro è previsto il 18 luglio. Ndicka e Malen si aggregheranno il 22, El Aynaoui il 30, per Kone data ancora da definire.