Roma-Crotone 0-0 al 45'. Meglio i giallorossi, ma le emozioni all'Olimpico sono poche

Si è da poco concluso il primo tempo di Roma-Crotone. Al termine dei primi 45 minuti il punteggio è ancora fermo sullo 0-0.

Le scelte iniziali - Fonseca sceglie Fuzato fra i pali, mentre fra i quattro in difesa troviamo lo statunitense Reynolds. In mezzo al campo c'è Darboe in coppia con Cristante, davanti Pedro, Pellegrini e Mkhitaryan alle spalle di Borja Mayoral. 3-5-2 per il Crotone con Simy e Ounas in avanti. Messias gioca ancora da mezzala.

Roma pericolosa in avvio - La squadra di Fonseca parte bene ed intorno al ventesimo per due volte sfiora il vantaggio. Prima un colpo di testa di Borja Mayoral che finisce sulle traversa, poi è Cordaz a opporsi alla conclusione dalla media distanza di Mkhitaryan.

Ci prova Pellegrini - Ancora Cordaz protagonista, questa volta su Pellegrini. Bella combinazione fra Pedro e il capitano giallorosso che calcia dal limite trovando l'ottima risposta di Cordaz.