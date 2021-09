Roma-CSKA Sofia, le formazioni ufficiali: Villar-Diawara in mezzo. Davanti c'è Shomurodov

Turn over per Mourinho nella sfida di questa sera di Conference League contro il CSKA Sofia. Il tecnico portoghese schiera titolare Calafiori in difesa con la coppia formata da Villar e Diawara in mezzo al campo. In avanti Shomurodov punta centrale con Pellegrini alle sue spalle, mentre sulle corsie esterne d'attacco agiranno Carles Perez ed El Shaarawy. 4-4-2 classico invece per i bulgari che si affidano alla coppia Krastev-Carey in avanti, mentre a guidare la difesa sarà Mattheij. Queste le formazioni ufficiali:

Roma (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Smalling, Calafiori; Villar, Diawara; Carles Perez, Pellegrini, El Shaarawy; Shomurodov. Allenatore Mourinho

CSKA Sofia (4-4-2): Busatto; Turitsov, Mattheij, Galabov, Mazikou; Yomov, Muhar, Lam, Wildschut; Carey, Krastev. Allenatore Mladenov