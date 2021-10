Roma, da Villar a Mayoral: quante bocciature per Mourinho

Nella Roma che cambia tanto in Europa non c’è comunque spazio per Reynolds, Villar, Diawara e Borja Mayoral. Quattro esclusioni che sanno di bocciatura definitiva perché se rispetto al derby Mourinho cambia sette undicesimi dei calciatori in campo, nessuno dei giocatori citati comincia dal primo minuto. L'allenatore preferisce schierare Ibanez a destra, Darboe a centrocampo (che lo ripaga con l’assist per il gol dell’1-0 di El Shaarawy) e insistere su Shomurodov davanti. Le situazioni dei quattro epurati, però, sono tutte diverse tra loro perché se Reynolds viene definito ancora troppo inesperto, diverso è il discorso per Villar e Diawara. In due hanno totalizzato appena 164 minuti da inizio stagione (play off di Conference compreso) e fino all’ultimo secondo utile sono rimasti sul mercato con la speranza di trovargli una sistemazione che potesse sbloccare l’ultimo acquisto in entrata che sarebbe dovuto essere proprio un mediano. Nulla di tutto questo è successo e dopo 4 mesi di allenamenti al servizio dello Special One non sono stati in grado di scalfire le certezze del tecnico che ieri ha concesso appena 13 minuti a Villar e qualcuno in più (16) a Diawara. Nel post partita nessuna menzione per i due calciatori, tanti complimenti invece per Darboe:” Ha giocato molto bene, ha dato equilibrio e ha fatto buone scelte. Bene nel passo e nel possesso, ha letto bene i movimenti difensivi e mi è piaciuto. Ho voluto dare un'opportunità anche a Diawara e per questo l'ho cambiato, ma davvero buone sensazioni, sono soddisfatto”. Diverso il discorso quando si parla di Borja Mayoral, passato dall’essere il bomber della passata stagione con 17 reti a terza scelta dietro Abraham e Shomurodov. Fino a ieri aveva giocato meno di 30 minuti e anche contro lo Zorya non è andato oltre i 13 disputati. E pensare che è stato lo stesso Mourinho a trattenerlo per evitare di affrontare la stagione con due soli attaccanti. Più volte il portoghese ha detto che il momento di Mayoral arriverà, ma per il momento non sembra essere ancora arrivato, così come quello di Villar, Reynolds e Diawara. Una soluzione, molto probabilmente, sarà trovata allora nella prossima finestra di mercato.