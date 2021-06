Roma, dall'Europeo al mercato: Tiago Pinto ha messo nel mirino Orkun Kokcu

La Roma ha messo nel mirino Orkun Kokcu, centrocampista di nazionalità turca in forza al Feyenoord. Il club giallorosso, scrive il Corriere dello Sport, sarebbe in vantaggio su Arsenal, Lione e Milan per il giovane che venerdì sera era in panchina all’Olimpico nella partita tra Italia e Turchia. Ventuno anni, 22 presenze in stagione in Eredivisie, ha recuperato completamente da un infortunio che lo ha tenuto fermo per due mesi lo scorso inverno.