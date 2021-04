Roma, Diawara: "Sì, crediamo ancora nella Champions League. Il campionato è lungo"

vedi letture

Amadou Diawara, centrocampista della Roma, ha così parlato a Sky Sport dopo la vittoria interna sul Bologna: “Mi è piaciuta la solidità difensiva perché non abbiamo preso gol, purtroppo nel primo tempo non siamo riusciti ad uscire palla al piede, complimenti al Bologna. Nel primo tempo non siamo riusciti a giocare come vogliamo, ci siamo riusciti nella ripresa. Sicuramente è una vittoria molto importante, ci permette di restare in alto. Giovedì abbiamo fatto una partita molto dura, però siamo molto carichi e vogliamo dare il massimo”.

Credete ancora nella Champions?

“Sì, il campionato è ancora lungo”.

Come arrivate alla sfida di giovedì contro l’Ajax?

“Sarà una gara molto importante, giochiamo in casa e faremo di tutto per passare il turno”.

Quanto è difficile partire sapendo che basterà un pareggio per passare il turno?

“Noi pensiamo di giocare come se fossimo sullo 0-0, vogliamo fare di tutto per uscire con un risultato positivo”.