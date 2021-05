Roma, doppia eredità di Fonseca a Jose

L’eredità di Fonseca si conferma anche dopo il primo successo in uno scontro diretto centrato in una stagione travagliata che aprirà all’era Jose Mourinho. La conferma di Darboe come titolare in mezzo al campo sa di investitura a tutti gli effetti per un giocatore di talento e personalità che la Roma provvederà a blindare per farne un caposaldo del proprio futuro. Allo stesso modo va sottolineato anche il lancio di Fuzato tra i pali, con una risposta più che confortante fornita dall’estremo difensore dopo una stagione in cui prima Pau Lopez e poi Mirante non avevano mai fornito dimostrazioni di sostanziale affidabilità tra i pali. Insomma due belle notizie che aprono ad un futuro che la Roma vorrebbe costruire su basi solide e se possibile vincenti.