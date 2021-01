Roma, due espulsioni in 30 secondi: prima Mancini e poi Pau Lopez. Giallorossi in nove

Due espulsioni in trenta secondi per la Roma che dovrà affrontare i supplementari contro lo Spezia in nove uomini. Prima Mancini, già ammonito, ha atterrato a metà campo Acampora prendendo il secondo giallo. Sugli sviluppi della punizione, uno svarione difensivo porta Pau Lopez all'uscita fuori dall'area. Il portiere giallorosso però liscia il rinvio falciando Piccoli e guadagnando la via degli spogliatoi.

