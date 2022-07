Roma, Dybala non è partito per l'amichevole contro lo Sporting: ancora dettagli da sistemare

Paulo Dybala non ha ancora firmato il proprio contratto con la Roma e per questo non è partito insieme al resto della squadra per l'amichevole che si svolgerà questa sera contro lo Sporting Lisbona. Il club giallorosso sta ancora definendo gli ultimi dettagli per arrivare alla piena soddisfazione delle parti e per questo, nonostante le visite mediche di rito e le prime immagini con la maglia giallorossa in Portogallo, l'ex Juventus non ha potuto prendere parte alla gara di oggi. Nel caso in cui l'entourage insieme ai dirigenti dovessero risolvere gli ultimi dettagli entro la serata, non è da escludere che la Joya possa raggiungere i compagni in un secondo momento presso lo Stadio Algarve di Faro. A riportarlo è Sky Sport.