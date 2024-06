Roma, Dybala può restare anche senza Champions: l'alternativa giallorossa era Soulé

Doppia delusione per Paulo Dybala. L’attaccante della Roma è stato uno dei trascinatori della squadra di Daniele De Rossi che ha inseguito fino all’ultimo la qualificazione alla prossima Champions League. La classifica però recita che i giallorossi giocheranno la prossima Europa League e per la Joya può essere un duro colpo. Se a questo aggiungiamo anche la non convocazione da parte di Scaloni alla prossima Copa America, i colpi difficili da digerire diventano due per l’argentino.

Dybala può restare

Il giocatore è legato al club della Capitale con una clausola molto accessibile, ovvero da 12 milioni di euro. C’è l’interesse da parte del Fenerbahce di José Mourinho ma al momento non ci sono state offerte ufficiali. L’idea però è quella di rimanere a Roma, così come quella del club è di tenersi stretto un giocatore importantissimo che nella prossima stagione avrà uno stipendio da 7,5 milioni di euro netti a stagione più due di bonus. Una bella cifra ma non eccessiva per i Friedkin.

Niente da fare per Soulé

La permanenza della Joya, riporta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, andrebbe a bloccare sul nascere l’arrivo del suo sostituto che la Roma aveva individuato in Matias Soulé della Juventus, ma nell’ultima stagione in prestito al Frosinone.