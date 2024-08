Roma, Dybala verso la cessione? Liguori amaro: "Siamo abituati, mai una Joya"

Dalle colonne de Il Messaggero, Paolo Liguori ha parlato della possibile cessione di Paulo Dybala da parte della Roma: "Un nuovo campionato e una vecchia riflessione sempre attuale: ci vuole un grande coraggio, tanta passione e tanto orgoglio ad essere tifosi della Roma. Il Romanismo ti prende e - per fortuna - non te lo levi più di dosso. È molto più faticoso tifare la nostra squadra, perché periodicamente la Roma ti illude e ti esalta e poi, senza preavviso, ti lascia attonito, disorientato, in un limbo di sensazioni. E non è soltanto il caso Dybala di cui parliamo, ce ne sono stati altri nella

nostra storia.

Il detto romano “mai ‘na Joya”, stavolta sembra una profezia: addio Joya, quello che ci piaceva? Vedremo, pazienza, forse non possiamo permettercelo, però è successo altre volte, troppo. Per esempio con Francesco Totti, che era un motivo concreto e fondante del nostro tifo. Alla fine lasciò, tra le nostre lacrime, però fu spinto, nonostante fosse Capitano e Re. Noi tifiamo la maglia, si sa gli uomini passano però, chi lo spiegherà a tutti quei tifosi, soprattutto bambini, che

hanno comprato migliaia di maglie con il 21? Quelle con il 10 sono ancora tutte presenti all’Olimpico e nelle case, ma le decisioni di puro bilancio e razionalità non scaldano il cuore.

Consoliamoci con un leale romanista come l’allenatore Daniele e poi c’è Lorenzo il Capitano: li sosterremo senza dubbi, perché sono come noi. E poi ci sono i nuovi, grande curiosità che cominceremo a vedere stasera a Cagliari, con voglia di vincere. Per il prossimo turno, all’Olimpico stracolmo, sapremo quasi tutto e andremo con la 21 addosso. Non per nostalgia, tanto per rispettare la memoria".