Roma, ecco il ‘turnover scientifico’ in attacco. Staffetta Borja-Dzeko per arrivare al top con il Napoli

L’infermeria della Roma sembra quasi ricalcare il gioco dell’oca. Per ogni passo avanti ce ne sono due indietro. Torna Dzeko, ma si fanno male Smalling e Mkhitaryan. L’armeno rientrerà dopo la sosta e per questo Fonseca, a partire da oggi, riproporrà la staffetta tra Borja Mayoral e Dzeko. Un modo per avere entrambi al top tra sette giorni, quando i giallorossi ospiteranno il Napoli prima della sosta per le nazionali in un match decisivo per la corsa Champions. Un turnover quasi scientifico quello del portoghese e che con il Parma vedrà lo spagnolo cominciare dal primo minuto per poi fare spazio a Dzeko nella ripresa. Già, perché insieme ci hanno giocato solo contro il Benevento per trovare il gol che sbloccasse la gara, ma senza risultati. Tutte le altre volte, a prescindere dall’attaccante titolare, la formula è stata la seguente: comincia uno e tra il 67’ e il 70’ lascia spazio al compagno. E’ successo nella doppia sfida con il Braga con Dzeko dal primo minuto e anche in Serie A con Juventus e Udinese ma con Mayoral dall’inizio.

Il piano per queste ultime tre partite prima del break è cominciare con Borja oggi al Tardini, per poi far riprendere confidenza a Dzeko con il campo negli ultimi minuti in vista della sfida di giovedì con lo Shakhtar dove invece sarà il bosniaco a partire dal primo minuto. Obiettivo? Arrivare a domenica con lo stesso minutaggio per entrambi, senza sovraccaricare più un attaccante rispetto all’altro e vedere tra venerdì e sabato chi darà maggiori garanzie nella sfida con di domenica 22 marzo con il Napoli. Fondamentali per la decisione finale le prestazioni e le risposte sul campo dei due centravanti. Non inciderà il rapporto con Edin, perché la Roma dopo anni potrebbe superare il mese di marzo essendo ancora in corsa per due obiettivi: corsa Champions in campionato ed Europa League.