Roma, ecco la nuova maglia per la stagione 2025/26: tutti i dettagli

AS Roma e adidas presentano il nuovo Kit Home 2025/26, che rivisita in chiave moderna elementi grafici e design delle maglie del passato più amate.

La nuova divisa Home riprende le tonalità di giallo e rosso che hanno caratterizzato le stagioni dei primi anni 90 con un design che richiama le maglie adidas più iconiche. Una fusione tra tradizione e modernità pensata per alimentare la passione dei tifosi romanisti, rendere omaggio al passato del Club e riproporre le caratteristiche più popolari dei kit realizzati per la Roma da adidas.

Tutti i dettagli

Il giallo del logo adidas, delle finiture e delle tre strisce che decorano le spalle crea un look energico alimentato dal rosso scuro che costituisce la base del kit. Il girocollo è impreziosito dal wordmark ufficiale “AS ROMA” sul retro, aggiungendo un dettaglio che rafforza il legame con l'identità visiva del Club ed accentua la modernità dello stile.

La nuova versione AUTHENTIC

Da questa stagione la maglia è disponibile in due versioni, entrambe progettate per massimizzare le prestazioni in campo ed offrire ai tifosi due opzioni di acquisto. La versione AUTHENTIC, utilizzata dalla squadra, è realizzata con la tecnologia HEAT.RDY ed utilizza materiali all’avanguardia per massimizzare il flusso d'aria offrendo ai giocatori una sensazione di freschezza. La versione REPLICA è invece dotata della tecnologia AEROREADY, che utilizza materiali assorbenti e traspiranti per mantenere il corpo asciutto.

Dove acquistare il kit

Il nuovo Kit Home 2025/26 – completato da pantaloncini e calzettoni rossi con finiture gialle – è disponibile all’acquisto da oggi, 8 luglio, presso gli AS Roma Store e su store.asroma.com, nei punti vendita adidas selezionati, sull’app adidas, su adidas.it e nei negozi dell’official retail partner JD.

L’AS Roma

Fondata nel 1927, l'AS Roma è uno dei club di calcio italiani più famosi al mondo e porta colori, simbolo e nome della città in cui ha sede. La storia dei giallorossi comprende tre titoli italiani, nove Coppe Italia, due Supercoppe italiane, una Coppa delle Fiere e la prima edizione della UEFA Europa Conference League.

Il Club è di proprietà di The Friedkin Group, guidato da Dan Friedkin, che ne ha completato l'acquisizione nell'agosto 2020. Da allora, l’AS Roma ha intrapreso una nuova era di ambizioni sportive e istituzionali.

La Prima Squadra maschile – allenata da Gian Piero Gasperini – gioca le sue partite casalinghe nel famoso Stadio Olimpico, sede della finale della Coppa del Mondo del 1990 e dei Giochi Olimpici del 1960. La Prima Squadra femminile – formata nel 2018 – ha vinto i suoi primi due storici scudetti nelle stagioni 2022-23 e 2023-24, per un palmares che comprende anche due Coppe Italia e due Supercoppe italiane.

Adidas

Adidas è un’azienda leader a livello globale nel settore degli articoli sportivi. Con sede centrale a Herzogenaurach, in Germania, l’azienda conta oltre 59.000 dipendenti in tutto il mondo e ha registrato un fatturato di 21,4 miliardi di euro nel 2023. Per ulteriori informazioni, visitare www.adidas-Group.com.

About adidas Football

Adidas è il leader mondiale del calcio. È il fornitore ufficiale dei più importanti tornei di calcio del mondo, come la FIFA World Cup™, la FIFA Women's World Cup™, il Campionato Europeo di Calcio UEFA™, la UEFA Champions League™ e la UEFA Women's Champions League™. adidas sponsorizza inoltre alcuni dei migliori club del mondo, tra cui Real Madrid, Manchester United, Arsenal, FC Bayern Monaco e Juventus. adidas è anche partner di alcuni dei migliori atleti del mondo, tra cui Leo Messi, Jude Bellingham, Mohamed Salah, Pedri, Florian Wirtz, Alessia Russo, Paulo Dybala, Lena Oberdorf, Gabriel Jesus, Roberto Firmino, Serge Gnabry, Manuel Neuer, Karim Benzema, Vivianne Miedema, Mary Fowler e Wendie Renard.