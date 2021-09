Roma, El Shaarawy: "Un onore essere allenato da Mou. Il Mondiale è un obiettivo"

L’esterno d’attacco della Roma Stephan El Shaarawy ha parlato a Sky Sport della vittoria sul CSKA Sofia e della nuova aria che si respira in casa giallorossa: “Si respira un’aria diversa, l’arrivo di Mourinho ha portato grande entusiasmo e noi siamo stati bravi in queste sei gare a seguirlo e recepire la sua mentalità vincente. Ora dobbiamo mantenere questo livello perché le difficoltà sono sempre dietro l’angolo. Anche quando si vince di tanto ci sono cose che non vanno bene, come sul primo gol dove non abbiamo fatto bene. Poi però siamo stati bravi a reagire e vincere. Ora studieremo in allenamento cosa non ha funzionato e cercheremo di lavoraci su".

Il suo inizio di stagione è più che positivo. Merito anche di mister Mourinho?

"Bisogna sempre cercare di lavorare senza fermarsi mai, bisogna continuare così, sono felice di quello che sto facendo. Il mister è un allenatore che parla molto coi giocatori, sa motivare e toccare le corde giuste, mi sta dando fiducia e non posso far altro che ringraziarlo. Per me è un onore essere allenato da un allenatore come lui che ha vinto tantissimo".

Il Mondiale in Qatar è un obiettivo? Soprattutto alla luce dei numeri attuali

"È un obiettivo, certo. Non essere andato all'Europeo è stato un dispiacere per me, ma per andare in Nazionale devo fare bene qui. Ed è quello che voglio fare in Campionato come in Conference per il bene della Roma e per conquistare una maglia azzurra".