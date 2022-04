Roma, esodo giallorosso: 1.600 tifosi in partenza verso Leicester

vedi letture

Esodo giallorosso in direzione Leicester. Secondo quanto riferito da Il Tempo, saranno circa 1.600 i tifosi della Roma in viaggio per l'Inghilterra. La partenza di massa è prevista per domani, ma qualcuno potrebbe partire già oggi e l'allerta delle forze dell'ordine è alta: pur non essendovi precedenti tra le due tifoserie, quelli delle italiane contro le Foxes raccontano di incroci turbolenti.