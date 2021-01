Roma, fiducia fino allo Spezia per Fonseca: Jardim sale come potenziale sostituto

vedi letture

Dopo i confronti di ieri, che oltre ai Friedkin hanno coinvolto anche Tiago Pinto e direttamente la squadra, Fonseca ha ricevuto un'altra chance in vista della sfida contro lo Spezia che si giocherà nel weekend. Una fiducia che balla su un filo sottile però, con i proprietari americani che in caso di sconfitta non esiteranno a intervenire. Se Allegri e Sarri sono i nomi più intriganti, ma per l'estate, in caso di ribaltone nelle prossime settimane ballano altri nomi. Il primo è quello di Mazzarri, libero dopo l'esperienza al Toro. Poi Spalletti, che però è sotto contratto con l'Inter ed è molto divisivo per la piazza. Infine salgono le quotazioni di Leonardo Jardim, eventualmente caldeggiato da Pinto e pronto anche ad entrare in corsa. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.