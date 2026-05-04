TMW Roma-Fiorentina in campo alle 20.45, all'Olimpico intanto è arrivato Corbin Friedkin

Tra poco più di un'ora la Roma scenderà in campo contro la Fiorentina allo Stadio Olimpico e in tribuna sarà presente anche Corbin Friedkin, fratello minore di Ryan che si occupa soprattutto della gestione del Cannes, altro club di loro proprietà, ma che in passato ha partecipato pure a riunioni all'interno di Trigoria. Come riportato da TMW, è arrivato con largo anticipo allo stadio e vedrà dal vivo la squadra allenata da Gian Piero Gasperini.

Dopo il pareggio interno della Juventus contro l'Hellas Verona, la Roma ha un'opportunità davvero importante per ridurre a un solo punto il margine dal quarto posto occupato dai bianconeri. La qualificazione alla Champions League è l'obiettivo dichiarato da inizio stagione e Malen e compagni faranno di tutto per battere la Fiorentina e riavvicinarsi al traguardo.