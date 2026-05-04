Roma-Fiorentina, le formazioni ufficiali: Dybala in panchina, c'è Koné. Vanoli sceglie Gosens

Manca sempre meno all'inizio di Roma-Fiorentina. Gasperini non rischia Dybala, che partirà dalla panchina, e conferma Pisilli insieme a Soulé a supporto di Malen. In difesa ci sono Mancini, Ndicka ed Hermoso davanti a Svilar, mentre è Kone con Cristante a costituire il reparto di mezzo. Sulle fasce spazio a Celik e Wesley.

Vanoli risponde con il consueto 4-1-4-1. Rispetto a quello che ci si poteva aspettare, restano fuori Comuzzo, con Gosens titolare a sinistra al suo posto, e Mandragora. Ci sarà Brescianini con Ndour a centrocampo, mentre sarà Gudmundsson ad agire da unica punta. Harrison e Solomon tenteranno di creare scompiglio sulle fasce. Di seguito le formazioni ufficiali:

Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Cristante, Kone, Wesley; Soule, Pisilli; Malen. A disposizione: De Marzi, Gollini, Rensch, Angelino, Tsimikas, Venturino, Dybala, Ziolkowski, Vaz, Ghilardi, El Shaarawy. Allenatore: Gian Piero Gasperini.

Fiorentina (4-1-4-1): De Gea; Dodo, Pongracic, Ranieri, Gosens; Fagioli; Harrison, Ndour, Brescianini, Solomon; Gudmundsson. A disposizione: Lezzerini, Christensen, Rugani, Mandragora, Comuzzo, Fazzini, Kouadio, Braschi, Parisi, Pirro, Fabbian. Allenatore: Paolo Vanoli.