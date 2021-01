Roma, Fonseca: "Mercato? Sto già parlando con Tiago Pinto. Presto ci incontreremo"

Inizia l'avventura di Tiago Pinto come direttore generale della Roma e in conferenza stampa Paulo Fonseca, tecnico giallorosso, ha raccontato dei primi momenti passati insieme al dirigente, anche in vista del mercato di gennaio: "Stiamo parlando, adesso sto aspettanto che Tiago arrivi per continuare i nostri discorsi ma lo stiamo già facendo".

