Roma, Fonseca: "Non abbiamo fatto giocare la Lazio. Darboe ci ha cambiato"

L'ultimo derby di Paulo Fonseca quello vinto dalla Roma questa sera, ai microfoni di DAZN ha parlato così il tecnico portoghese. "Sono molto soddisfatto e dedicare questa vittoria ai nostri tifosi. Abbiamo preparato bene la partita, i ragazzi sono rimasti concentrati non lasciando giocare la Lazio e penso che offensivamente abbiamo creato sempre pericoli".

Come mai è tornato alla difesa a quattro?

"Devo essere sincero, quello che ha fatto cambiare è stata la partita di Manchester. La squadra ha giocato bene e penso che non aveva senso cambiare nuovamente. L'entrata di Darboe nella squadra ci ha cambiato, è un giocatore giovane e di grande coraggio. E' stato importante vedere il miglioramento della squadra con lui".

Ha un po' il rammarico di non aver giocato così contro le grandi?

"Oggi la squadra è stata corta e concentrata, era importante essere sempre così ma oggi non è tempo di pensare al passato. Abbiamo vinto una partita importante per il club e per i nostri tifosi".

Che idea si è fatto di Darboe?

"Stiamo vedendo quello che può fare Darboe, non è facile trovare un ragazzo di quest'età con questo coraggio e serenità. La Roma ha un giocatore per il futuro".

Si è sentito con Mourinho?

"Se ha bisogno di qualche consiglio mio sono pronto ad aiutarlo".

Qual'è la cosa più difficile che ha riscontrato nel calcio italiano?

"Sicuramente la marcatura uomo contro uomo, questo obbliga a cambiare le nostre intenzioni e non è facile".