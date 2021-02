Roma, Fonseca sorride a metà: vince e convince ma perde altri due titolari

Serata dolce per la vittoria per 2-0 contro il Braga in trasferta, serata amara per altri due infortuni che condizioneranno la prossima sfida di campionato contro il Benevento. E' questo il sunto della serata di ieri per Paulo Fonseca, che dopo aver ritrovato il gol di Dzeko, ha perso per strada Ibanez (fastidio al flessore destro) e Cristante (lombalgia). Entrambi non ci saranno nella sfida contro i campani, con il tecnico portoghese che dovrà rispolverare uno tra Juan Jesus e Fazio, esclusi dalla lista europea, confermando Spinazzola come centrale. A riportarlo è Il Messaggero.